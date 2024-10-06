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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün görev alacak VAR hakemleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:21
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        Süper Lig'de günün VAR'ları açıklandı
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        Süper Lig'in 8. haftasında bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken, sarı kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray - Alanyaspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının yanı sıra bugün oynanacak iki müsabakanın daha VAR hakemlerini açıkladı.

        Bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR'ları şöyle:

        13.30 Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor: Ümit Öztürk

        16.00 Adana Demirspor - Samsunpor: Özgür Yankaya

        19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

        19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

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