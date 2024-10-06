Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken, sarı kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray - Alanyaspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının yanı sıra bugün oynanacak iki müsabakanın daha VAR hakemlerini açıkladı.

Bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR'ları şöyle:

13.30 Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor: Ümit Öztürk

16.00 Adana Demirspor - Samsunpor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu