Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Halil Umut Meler'e görev!
Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı. İşte haftanın hakemleri...
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Beşiktaş - Karagümrük - Mete Güzenge
Gaziantep FK - Fenerbahçe - Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray - Kayserispor - Attila Karaoğlan
Antalyaspor - Trabzonspor - Bahattin Şimşek
HALİL UMUT MELER'E GÖREV
NE OLMUŞTU?
Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.
PFDK'DAN CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıkladı. Kurul, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.