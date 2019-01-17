Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

SPOR TOTO 1. LİG

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay

20 Ocak Pazar:

13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

13.30 Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan

21 Ocak Pazartesi:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin