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HaberlerFutbol

Süper Lig'de hakemler açıklandı

Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

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