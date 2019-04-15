Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının ardından şampiyonluk mücadelesinde kopma ya da yakınlaşma yaşanmadı. Lider Başakşehir haftayı takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde bitirdi. Galatasaray'ın ensesinde ise Beşiktaş var. Ligin sonunda ilk 3 sıra nasıl şekillenecek?