Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası çok önemli iki karşılaşmaya sahne oldu.
Cumartesi günü Beşiktaş, lider Başakşehir'i 2-1'lik sonuçla mağlup ederek rakibine çelme taktı. Mücadelenin ardından iki takım da gözünü derbiye çevirdi.
Dün oynanan derbide ise liderin takipçisi Galatasaray, Fenerbahçe'ye takıldı. 1-1 biten maçın ardından Galatasaray, Başakşehir'le puan farkını 3'e indirme şansını değerlendiremedi.
İlk 3 sıradaki takımdan Başakşehir 61, Galatasaray 56, Beşiktaş ise 53 puanla haftayı tamamladı.
Şimdi gözler son 6 haftaya çevirildi. Galatasaray, bir yandan Başakşehir'in kayıp yaşamasını beklerken bir yandan da ensesindeki Beşiktaş'a 2.'liği kaptırmamak için mücadele edecek.
Fikstüre bakıldığında Başakşehir'in son 6 maçın 4'ünü kendi sahasında oynayacağını görüyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş ise iç sahada ve dış sahada 3'er maça çıkacak.
Öte yandan Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, yarı final rövanşında önümüzdeki hafta içi Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım yoğunluk açısından bir nebze daha sıkıntılı görünüyor.
Cimbom, son 6 haftada Konya, Rize ve Sivas gibi zor deplasmanlara çıkacak. Lider Başakşehir ise sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak.
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
29. HAFTA - ÇAYKUR RİZESPOR (8. SIRADA) - İÇERİDE
30. HAFTA - GÖZTEPE (16. SIRADA) - İÇERİDE
31. HAFTA - SİVASSPOR (12. SIRADA) - DEPLASMANDA
32. HAFTA - ANKARAGÜCÜ (13. SIRADA) - İÇERİDE
33. HAFTA - GALATASARAY (2. SIRADA) - DEPLASMANDA
34. HAFTA - ALANYASPOR (6. SIRADA) - İÇERİDE
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
29. HAFTA - KAYSERİSPOR (11. SIRADA) - İÇERİDE
30. HAFTA - KONYASPOR (10. SIRADA) - DEPLASMANDA
31. HAFTA - BEŞİKTAŞ (3. SIRADA) - İÇERİDE
32. HAFTA - ÇAYKUR RİZESPOR (8. SIRADA) - DEPLASMANDA
33. HAFTA - BAŞAKŞEHİR (1. SIRADA) - İÇERİDE
34. HAFTA - SİVASSPOR (12. SIRADA) - DEPLASMANDA
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
29. HAFTA - SİVASSPOR (12. SIRADA) - DEPLASMANDA
30. HAFTA - ANKARAGÜCÜ (13. SIRADA) - İÇERİDE
31. HAFTA - GALATASARAY (2. SIRADA) - DEPLASMANDA
32. HAFTA - ALANYASPOR (6. SIRADA) - İÇERİDE
33. HAFTA - TRABZONSPOR (4. SIRADA) - DEPLASMANDA
34. HAFTA - KASIMPAŞA (9. SIRADA) - İÇERİDE
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