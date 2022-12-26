Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arasından sonra heyecan yeniden başladı. Trabzon’da 3 puan kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

Süper Lig'de heyecan yeniden başladı
İHA

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’a 2-0 kaybederken, ara öncesi üst üste aldığı galibiyetlerle form yakalayan Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İtalyan teknik adam Montella ile iyi bir form yakalayan Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Adana ekibi, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 yenen Başakşehir ise 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, haftayı da 27 puanla 4. sırada tamamladı.

LİDERLİK TRABZON'DA KALDI

Trabzonspor karşılaşması öncesi 29 puanla lider olan Fenerbahçe, lige verilen ara öncesi evinde Giresunspor’a kaybederek yara almıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon’da 57. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede rakibinin 2 golüne engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Bordo-mavililer ise puanını 26’ya yükseltti.

ZİRVEYE ASLAN PENÇESİ

Dünya Kupası arası öncesi galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, haftanın kapanış müsabakasında İstanbulspor’u konuk etti. Gomis’in ilk yarıda attığı 2 golle sonuca ulaşan sarı-kırmızılılar, 30 puanla zirveye oturdu. Sahadan 2-1’lik sonuçla ayrılan Galatasaray, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

BEŞİKTAŞ, ANTEP'TE 1 PUAN ALDI

Ligde zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekibin etkili oynadığı müsabakada siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Weghorst ile bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 23’e çıkarttı. Beşiktaş haftayı 7. sırada bitirdi.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:
Antalyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2
Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3
Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0
Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1
Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1
Konyaspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 2
Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Operasyon yap!"
Gomis'in her golü puana dönüşüyor
FUTBOL Her golü altın değerinde
Galatasaray - İstanbulspor maçı yazar yorumları: "Bir tabu daha yıkıldı"
FUTBOL "Bir tabu daha yıkıldı"
Kazımcan Karataş'ın pozisyonu sarı kart mı kırmızı kart mı? beIN Trio yorumcuları, Galatasaray - İstanbulspor maçı kararlarını masaya yatırdı
FUTBOL O pozisyonu masaya yatırdılar
Galatasaray - İstanbulspor maçında rekor kırıldı
FUTBOL Rekor kırıldı!
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor
FUTBOL Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor
Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi
FUTBOL Kırmızı kart mı sarı kart mı?
Lucas Torreira'dan tepkilere flaş yanıt
FUTBOL Torreira'dan tepkilere yanıt
Süper Lig 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu! 25 Aralık 2022 15. hafta lig fikstürü
FUTBOL Süper Lig 15. hafta puan durumu!
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
FUTBOL Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.