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        Süper Lig'de ilk devre tamamlandı

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla ilk devre tamamlanırken, Galatasaray 44 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:52
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        Süper Lig'de ilk devre tamamlandı!
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        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Konyaspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 24 gol atıldı.

        Haftanın en gollü karşılaşması Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanırken Aslan, 5 gollük galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında; Beşiktaş ise evinde Alanyaspor'a karşı puan kaybetti.

        ZİRVEDE 8 PUANLIK FARK

        Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, 16 maç sonunda namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada puanını 44'e yükselterek farkı da 8'e çıkardı. Sarı-lacivertliler haftanın açılış maçında Eyüpspor karşısında karşılıklı atılan gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe son 2 deplasmanda 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Ligde Samsunspor 30 puanla 3. sırada bulunurken, Göztepe 28 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

        Haftanın maçları ve sonuçları:

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        Eyüpspor - Fenerbahçe: 1-1

        Sivasspor - Samsunspor: 0-0

        Beşiktaş - Alanyaspor: 1-1

        Gaziantep FK - Antalyaspor: 2-0

        Göztepe - Çaykur Rizespor: 3-0

        Kayserispor - Galatasaray: 1-5

        Trabzonspor - Bodrum FK: 1-0

        Başakşehir FK - Kasımpaşa: 2-2

        Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3

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