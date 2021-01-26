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Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının en skorer ekibi lider Beşiktaş oldu

Süper Lig'de ilk yarının gol raporu
AA

Ligin 21 haftalık bölümünde toplam 582 gol atıldı. Bu gollerin 332'si ev sahibi, 250'si ise deplasman takımlarından geldi. Toplam 78 gol penaltıdan kaydedilirken, futbolcular 17 kez meşin yuvarlağı kendi kalelerine attı.

Sezonun geride kalan bölümünde 47 kez topu filelerle buluşturan lider Beşiktaş, en golcü takım oldu. Siyah-beyazlı ekibi 42 golle ikinci sıradaki Fenerbahçe, 41 golle de üçüncü basamaktaki Galatasaray takip etti.

Ligde sadece 14 kez ağları havalandıran Hes Kablo Kayserispor da en az gol takım konumunda yer aldı.

KENDİ KALESİNE 17 GOL

Süper Lig'in geride kalan bölümünde futbolcular, 17 kez topu kendi kalelerine attı. Yukatel Denizlispor'dan Muhammet Özkal'ın 2 kez kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde kendi kalesine gol atan diğer futbolcular şunlar:

Mame Biram Diouf, Pablo Santos (Atakaş Hatayspor),Steven Roy Caulker (Aytemiz Alanyaspor),Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Eric Lichaj (Fatih Karagümrük),Junior Morais (Gaziantep FK),Arda Kızıldağ (Gençlerbirligi),Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor),Marko Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor),Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa),Carlos Ponck (Medipol Başakşehir),Edgar Miguel, Serkan Asan (Trabzonspor),Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

GOL KRALLIĞI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Beşiktaş'tan Cyle Larin 12, Vincent Aboubakar 11, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim ise 10 gole skorer futbolcular olarak öne çıkıyor.

BİR MAÇTA 4 GOL BİRDEN

Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza ile Beşiktaş'tan Cyle Larin, sezonun ilk yarısında bir maçta en fazla gol atan isimler oldu. Aaron Boupendza deplasmanda 6-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında, Cyle Larin ise Çaykur Rizespor'u aynı skorla geçtikleri karşılaşmada dörder kez ağları havalandırdı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson, Çaykur Rizespor'dan Loic Remy, Galatasaray'dan Mbaye Diagne ve Younes Belhanda maçlarda birer kez "hat-trick" yaptı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçların ilk ve ikinci devrelerinin ilk 15 dakikalık bölümünde, Trabzonspor karşılaşmaların ilk 15 dakikalık, Gençlerbirliği de ikinci 15 dakikalık periyodlarında gol üretemedi. Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaların ilk 15 dakikalık kısmında, Galatasaray ikinci 15 dakikalık bölümünde kalesini gole kapattı. Beşiktaş ise ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde rakiplerine gol şansı vermedi.

Süper Lig'in ilk yarısında takımların attığı ve yediği gollerin sürelere göre dağılımı şöyle:

0-1516-3031-4546-6061-7576-901. yarı2. yarıToplam
TakımlarAYAYAYAYAYAYAYAYAY
Atakas Hatayspor434366523675141215132925
Aytemiz Alanyaspor147384423511216111893420
B.B. Erzurumspor031365077125571112241935
Besiktas32438370123131215832154723
Çaykur Rizespor452354763869111216232735
Demir Grup Sivasspor144663222268111310122125
Fatih Karagümrük5344533556118141019193329
Fenerbahçe445493947286181124124223
Fraport TAV Antalyaspor26255423524691511112026
Galatasaray615010444719721520124117
Gaziantep FK52644346748515919153424
Gençlerbirliği330941134476672313172040
Göztepe53535235853615814162924
Hes Kablo Kayserispor20124821342117107161426
Ittifak Holding Konyaspor202436375312771020172727
Kasimpasa43447934243615168142330
Medipol Basaksehir3353685414610141412182632
MKE Ankaragücü327339154976131412202534
Trabzonspor01627465343713712162523
Yeni Malatyaspor345517102543491618102726
Yukatel Denizlispor26283927238572312151938

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