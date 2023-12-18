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        Süper Lig'de İstanbulspor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek

        İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:54
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        İstanbulspor'un konuğu Trabzonspor
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8 puan toplayan İstanbulspor, puan cetvelinde son sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 15 maçta 11 gol kaydederken, kalesinde ise 27 gol gördü.

        Teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın gelmesinin ardından ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçen İstanbulspor, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

        Son 2 haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0, Corendon Alanyaspor'a da sahasında 1-0 mağlup olan sarı-siyahlı takım, bu karşılaşmalarda gol atamadı.

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        İstanbulspor'da Eduart Rroca, Demeaco Duhaney ve Muammer Sarıkaya sarı kart sınırında olan isimler. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında kart görmeleri durumunda, Sivasspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        ​​İstanbulspor ile Trabzonspor'un bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

        İstanbulspor rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

        İstanbulspor, 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmıştı. Trabzonspor ise 28 Mayıs 2005'te 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı.

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