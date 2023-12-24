Süper Lig'de Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 9. sırada yer alan Kasımpaşa, yarın saat 17:00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcıları ise Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna ve Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.
Geride kalan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 22 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puan topladı. Rize temsilcisi, ligde 6. sırada bulunuyor.