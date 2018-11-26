Süper Lig'de nefes kesen maç!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşma son yılların en heyecanlı karşılaşmalarından biri oldu.
Medical Park Stadı'nda Trabzonspor'un 3 puanla ayrıldığı karşılaşmada, özellikle ev sahibi ekibin oynadığı futbol beğeni topladı. Yüksek tempoda geçen maçta birçok gol pozisyonu yaşandı.
Karşılaşmanın en dikkati çeken istatistiği ise iki takımın toplam 37 şut çekmesi oldu.
Fenerbahçe kalesine toplam 26 şut gönderen Trabzonsporlu futbolcular, bunların 8'inde isabet buldu. Kaleyi sık sık yoklayan bordo-mavililer bu şutların 14'ünü ceza sahası dışından, 12'sini ise ceza sahasının içine girerek çekti.
Fenerbahçe ise 11 kez bordo-mavili kaleyi yoklayarak gol aradı. Fenerbahçe, ceza sahası dışından 6, içinden ise 5 şut kaleye gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu şutların ise sadece 3'ünde kaleyi bulabildi.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında maç boyunca 14 net pozisyona girdi. Maçın başından sonuna rakip kalede etkili olan bordo-mavililer, çok net gol pozisyonlarını değerlendiremedi.
Fenerbahçe kalesinde 14 kez önemli gol şansı yakalayan Trabzonspor, sarı-lacivertlilerin file bekçisi Harun Tekin'i sadece Filip Novak ve Jose Sosa'yla geçebildi.
Fenerbahçe ise Trabzonspor kalesinde etkili olmakta maç boyunca zorlandı. Sarı-lacivertliler 4 kez gole yaklaştığı maçta Michael Frey'le bir gol bulabildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında 3 top direkten döndü. Bordo-mavili takım ilk yarıda Yusuf Yazıcı ve ikinci devrede de Abdülkadir Ömür'le gole çok yaklaşmasına rağmen üst direği geçemedi.
Fenerbahçe ise maçın son anlarında Frey'in şutuyla beraberlik golüne yaklaştı. İsviçreli futbolcunun şutunda kaleci Uğurcan'ın müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına geldi.
Karşılaşmada kaleciler yaptıkları kurtarışlarla maça damga vurdu. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, yaptığı kurtarışlarla takımının farklı bir yenilgi almasını engelledi.
Maçın 26. dakikasında Hugo Rodallega'nın penaltı atışını kurtaran Harun, karşılaşma boyunca Trabzonspor'un 6 net pozisyonunda gole izin vermedi.
Kalesinde maç boyu çok büyük tehlikeler görmemesine rağmen Trabzonspor'un 22 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır ise takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
Maçın 87. dakikasında Trabzonspor 2-1 üstünken Fenerbahçe'de Frey'in çektiği sert şutta Uğurcan, topa geçit vermedi. Uğurcan'ın kurtardığı top daha sonra üst direğe çarptı. Meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak filelere gitmesini engelleyen Uğurcan, takımının üstün oynadığı maçta puan kaybetmesine engel olarak kalesinde güven verdi.
Karşılaşmada topla oynamada Trabzonspor, rakibine üstünlük kurdu.
Maç boyunca 440 isabetli pas yapan bordo-mavililer, yüzde 55 topla oynama başarısı gösterdi.
Fenerbahçe ise yaptığı 362 pasla topa maç boyunca yüzde 45 sahip oldu.
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