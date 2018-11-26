Süper Lig'de nefes kesen maç!

5 | 20

Fenerbahçe ise 11 kez bordo-mavili kaleyi yoklayarak gol aradı. Fenerbahçe, ceza sahası dışından 6, içinden ise 5 şut kaleye gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu şutların ise sadece 3'ünde kaleyi bulabildi.