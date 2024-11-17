Süper Lig'de penaltılarda 3 takım yarışıyor!

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Geride kalan 108 maçta toplam 44 kez penaltı noktasına gidildi. Bu penaltılardan 32’si golle sonuçlanırken, 12’si ise kaçtı.

PENALTILARDA ZİRVEDE 3 TAKIM VAR

En fazla penaltı kullanan takımlar 5’er kez ile Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş oldu. Samsunspor, bu penaltılardan 2’sini gole çevirirken, Adana Demirspor 3’ünü, Beşiktaş ise tamamını ağlarla buluşturdu. Böylelikle beyaz noktadan en fazla skor katkısını hanesine yazdıran siyah-beyazlılar oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor da 4’er penaltı atışıyla bu takımları takip etti. İki takım da penaltıların tamamında fileleri havalandırdı.

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Penaltıdan gol bulamayan tek Süper Lig ekibi ise Konyaspor oldu. Lehine 1 kez penaltı çalınan yeşil-beyazlılarda, Trabzonspor karşısında kullanılan penaltıyı Umut Nayir golle sonuçlandıramadı.