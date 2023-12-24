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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de Pendikspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Pendikspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak

        Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:02
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        Pendik'in konuğu Ankaragücü
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, yarın saat 20.00'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

        Karşılaşma Pendik Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Ligdeki son 4 maçını kaybeden Siltaş Yapı Pendikspor, 13 puanla 19. sırada bulunuyor.

        Son 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü ise 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

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