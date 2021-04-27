Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 1.35 iken 1.32 oldu. Fenerbahçe'nin 3.00'lık oranı aynı kalırken Galatasaray'ın 7.50'lik oranı ise 8.50 oldu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|39
|75
|2.FENERBAHÇE
|35
|22
|6
|7
|64
|36
|28
|72
|3.GALATASARAY
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|34
|69
|4.TRABZONSPOR
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|11
|63
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|36
|16
|8
|12
|55
|39
|16
|56
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|14
|54
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|7
|52
|8.GAZİANTEP
|35
|13
|12
|10
|53
|45
|8
|51
|9.FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|7
|50
|10.GÖZTEPE
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|3
|47
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|-3
|42
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|-11
|42
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|-12
|42
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|35
|9
|13
|13
|42
|47
|-5
|40
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|10
|8
|17
|43
|56
|-13
|38
|16.KASIMPAŞA
|36
|9
|10
|17
|39
|54
|-15
|37
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|35
|9
|10
|16
|37
|53
|-16
|37
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|36
|9
|10
|17
|39
|60
|-21
|37
|19.HES KABLO KAYSERİSPOR
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|-19
|35
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|-25
|35
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|-27
|28
38. HAFTA PROGRAMI
27 Nisan Salı:
20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
YORUMLAR