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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 1.35 iken 1.32 oldu. Fenerbahçe'nin 3.00'lık oranı aynı kalırken Galatasaray'ın 7.50'lik oranı ise 8.50 oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ35236675363975
2.FENERBAHÇE35226764362872
3.GALATASARAY35216867333469
4.TRABZONSPOR361712744331163
5.AYTEMİZ ALANYASPOR361681255391656
6.ATAKAŞ HATAYSPOR351591157431454
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR35121674841752
8.GAZİANTEP351312105345851
9.FATİH KARAGÜMRÜK351311114942750
10.GÖZTEPE351211125148347
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR351012134245-342
12.ÇAYKUR RİZESPOR351012134556-1142
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR36915123648-1242
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR35913134247-540
15.MKE ANKARAGÜCÜ35108174356-1338
16.KASIMPAŞA36910173954-1537
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR35910163753-1637
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR36910173960-2137
19.HES KABLO KAYSERİSPOR35811162746-1935
20.GENÇLERBİRLİĞİ3598183661-2535
21.YUKATEL DENİZLİSPOR35610193360-2728

38. HAFTA PROGRAMI

27 Nisan Salı:

20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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