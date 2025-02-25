Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 6 puanlık fark devam etti. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dev derbi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 25.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:19
1
ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi
2
HATAYSPOR - oran verilmedi
3
BODRUM FK - oran verilmedi
4
KAYSERİSPOR - 3000
5
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
6
TRABZONSPOR - 3000
7
SİVASSPOR - 3000
8
KONYASPOR - 3000
9
ANTALYASPOR - 3000
10
ALANYASPOR - 3000
11
GAZİANTEP FK - 3000
12
KASIMPAŞA - 3000
13
BAŞAKŞEHİR - 1000
14
GÖZTEPE - 1000
15
EYÜPSPOR - 1000
16
BEŞİKTAŞ - 700
17
SAMSUNSPOR - 300
18
FENERBAHÇE - 3.25