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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

        Tredyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 29. haftayı kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar 78 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-lacivertliler de 76 puanla ikinci sırada yer alıyor... Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:17
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        Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana devam ediyor... İki takım haftayı kayıpsız geçerken, şampiyonluk oranları da güncellendi.

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        29. haftada Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor Cimbom'un şampiyonluk oranının 1.61'den 1.54'e gerilemesi dikkat çekti.

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        Fenerbahçe ise Pendikspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerin oranı ise 1.86'dan 1.95'e yükseldi.

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        Ligdeki diğer takımlara ise şampiyonluk bahsi açılmadı.

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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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        İkinci sıradaki Fenerbahçe de aynı gün saat 20.30'da Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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