Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Tredyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 29. haftayı kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar 78 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-lacivertliler de 76 puanla ikinci sırada yer alıyor... Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana devam ediyor... İki takım haftayı kayıpsız geçerken, şampiyonluk oranları da güncellendi.
29. haftada Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor Cimbom'un şampiyonluk oranının 1.61'den 1.54'e gerilemesi dikkat çekti.
Fenerbahçe ise Pendikspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerin oranı ise 1.86'dan 1.95'e yükseldi.
Ligdeki diğer takımlara ise şampiyonluk bahsi açılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
İkinci sıradaki Fenerbahçe de aynı gün saat 20.30'da Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.