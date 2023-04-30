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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig puan durumu güncel

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez derbi kaybederken Süper Lig'de zirve yarışı da kızıştı! Lider Galatasaray'ın puansız kapadığı haftanın kazananları ise Fenerbahçe ve Beşiktaş oldu. İşte Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, puan durumu ve Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın fikstürü...

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  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışı kızıştı.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    Derbide golü erken bulan ve 20'de Icardi ile öne geçen sarı-kırmızılılar, Saiss'in kafayla attığı gole engel olamayınca ilk 45 dakika 1-1'le geçildi.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş sağ kanattan etkili akınlar gerçekleştirirken Sergio Oliveira'nın hatasında öne geçti.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    Amir Hadziahmetovic'in baskısını görmeyen Oliveira, Muslera'dan altığı topu kaptırınca Boşnak futbolcu Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    Maçın kalanında Galatasaray gol için yüklenirken Redmond'un presi sonrasında topu kapan Beşiktaş'ta Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra şahane bir vuruşla maçın sonucunu söyledi: 3-1.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65'e yükseltirken Galatasaray ise 70 puanda kaldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e inerken Beşiktaş ile arasındaki puan farkı da 5'e düştü. 
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ - 70 PUAN

    Galatasaray'ın sezonun kalanındaki fikstürü şöyle:

    Başakşehir

    İstanbulspor (D)

    Sivasspor

    MKE Ankaragücü (D)

    Fenerbahçe

    Hatayspor (hükmen galip)

     
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ - 67 PUAN

    Fenerbahçe'nin sezonun kalanındaki fikstürü şöyle:

    Giresunspor (D) 

    Trabzonspor

    Hatayspor (hükmen galip)

    Antalyaspor 

    Galatasaray (D)

    Gaziantep FK (hükmen galip)

     
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde son durum! 30 Nisan Beşiktaş Galatasaray maçını kim kazandı, derbi sonucu nedir?

    BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ - 65 PUAN

    Beşiktaş'ın sezonun kalanındaki fikstürü şöyle:

    Antalyaspor (D)

    Gaziantep FK (hükmen galip)

    Adana Demirspor (D)

    Kasımpaşa (D) 

    Konyaspor 

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