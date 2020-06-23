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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan artıyor

Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında heyecan giderek yükseliyor.

Süper Lig

Medipol Başakşehir'in MKE Ankaragücü'nü yenerek Ankara'dan 3 puanla dönmesi ve Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor karşısındaki puan kaybı 28. haftada liderliğin yer değiştirmesine neden oldu. Puanını 59'a yükselten Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un 2 puan önüne geçerek bu sezon ilk kez zirveye yerleşti.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir aynı zamanda 28. haftanın en karlı takımı oldu.

Şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadıkları haftayı 3 puanla tamamlayan Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un 2, Demir Grup Sivasspor'un 6, Galatasaray'ın 8 puan önüne geçti ve şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE

Ligde 28. haftayı lider tamamlayan turuncu-lacivertli takımın önünde kritik haftalar bulunuyor. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı gelecek hafta ağırlayacak Medipol Başakşehir, bir sonraki hafta ise son 10 haftada mağlubiyet yaşamayan Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. İstanbul ekibi daha sonra ise Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN ZORLU 3 HAFTASI

Aytemiz Alanyaspor karşısında son dakikada yediği golle liderlikten olan Trabzonspor, önümüzdeki 3 haftada 3 zorlu karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak ligin son sırasından kurtulma hesapları yapan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, daha sonra Galatasaray'la ve üst üste galibiyetler alan Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SİVAS'IN FİKSTÜRÜ RAHAT

Demir Grup Sivasspor şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında fikstürü en rahat ekip olarak gözüküyor. Kalan 6 haftada ağırlıklı olarak küme düşmeme tehlikesinden uzaklaşan takımlarla karşı karşıya gelecek Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk hedefi bulunan takımlarla da bir araya gelmeyecek.

29 VE 30. HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni tip koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından heyecanı kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 29 ve 30. haftalar ligin geleceğini biraz daha şekillendirecek.

Bu hafta yaşadığı puan kaybıyla hedeften biraz daha uzaklaşan Galatasaray bahsi geçen iki haftada da şampiyonluk yarışına nefes nefese devam eden Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılacak.

Sarı-kırmızılı takımın bu maçlarda alacağı sonuçlar kalan haftalar için zirveyi de biraz daha şekillendirecek. Galatasaray iki maçtan da galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertecek ve bu maçlar aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin ligdeki kalan maçları adına büyük oranda belirleyici olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yaşayabileceği puan kayıpları ise şampiyonluk ümitlerini iyice solduracak. Galatasaray ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından 30. haftada da Trabzonspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.

Ligin 29'uncu haftasında Trabzonspor ve yarışa devam eden Demir Grup Sivasspor da kritik maçlara çıkacak ve iki takım da küme düşmemek için puanlara ihtiyacı olan ekiplerle karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, 24 puanla ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, Demir Grup Sivasspor, 25 puanla sıralamanın sondan bir önceki basamağında bulunan HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON 6 HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Ligde kalan 6 haftada şampiyonluk mücadelesi veren 4 takımın kalan maçları şöyle:

Takımlar29. Hafta30. Hafta31. Hafta32. Hafta33. Hafta34. Hafta
Medipol BaşakşehirGalatasarayAntalyaspor (D)DenizlisporKonyaspor (D)KayserisporKasımpaşa (D)
TrabzonsporMKE AnkaragücüGalatasaray (D)AntalyasporDenizlispor (D)KonyasporKayserispor (D)
SivassporKayseriKasımpaşa (D)Yeni MalatyasporFenerbahçe (D)GençlerbirliğiGöztepe (D)
GalatasarayM. Başakşehir (D)TrabzonsporAlanyaspor (D)Ankaragücü (D)GöztepeAntalyaspor (D)
BeşiktaşKonyasporKayserispor (D)KasımpaşaMalatyaspor (D)FenerbahçeGençlerbirliği (D)
Aytemiz AlanyasporGöztepe (D)Ankaragücü (D)GalatasarayAntalyaspor (D)DenizlisporKonyaspor (D)
FenerbahçeYeni MalatyasporGöztepeGençlerbirliği (D)SivassporBeşiktaş (D)Ç. Rizespor
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