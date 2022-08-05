Süper Lig'de 2022/2023 sezonu başlıyor.

Yeni sezonda takımların kazanacağı primlerde de değişiklikler yaşandı.

Süper Lig'e katılım hakkı olarak 33.4 milyon lira kazanacak olan takımlar, her galibiyet için 2.3 milyon lirayı kasasına koyacak. Beraberlikte ise yarısını alacaklar.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Şampiyon olan takım 33.2 milyon liralık primi kazanacak. Aynı zamanda daha önceden şampiyonluğu bulunan kulüpler, kazandıkları lig kupası başına 2.86 milyon lirayı hak etmiş olacak.

Lig ikincisi 26.5 milyon lira, lig üçüncüsü ise 19.9 milyon tl gelir kazanacak.