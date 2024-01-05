Süper Lig'de Samsunspor ile Fatih Karagümrük ilk kez karşılaşıyor - Futbol Haberleri

Süper Lig'de Samsunspor ile Fatih Karagümrük ilk kez karşılaşıyor - Futbol Haberleri

Süper Lig'de Samsunspor ile Fatih Karagümrük ilk kez karşılaşıyor Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00’da Samsunspor’a konuk olacak. Samsunspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde ilk kez Süper Lig’de rakip olacak.

Ligde Samsun ekibi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 18. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU Samsunspor ile Fatih Karagümrük, yarın oynayacakları müsabakayla Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2. Lig ve Türkiye Kupası’nda 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 5’ini Samsunspor kazanırken Karagümrük, rakibi karşısında 1 kez galibiyet alabildi. Oynanan mücadelelerden biri ise berabere tamamlandı. REKLAM

KARAGÜMRÜK, DEPLASMANDA KAYIP Fatih Karagümrük’ün bu sezon oynadığı 8 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar, yalnızca ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında dış sahada galibiyet elde etti. Pendikspor ve Konyaspor deplasmanlarından beraberlik alan Karagümrük; Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray’a mağlup oldu. SAMSUNSPOR, 4 GALİBİYETİN 3'ÜNÜ EVİNDE ALDI Ev sahibi Samsunspor, Süper Lig’deki 4 galibiyetinin 3’ünü evinde oynadığı maçlarda aldı. Kırmızı-beyazlılar Hatayspor, İstanbulspor ve Kasımpaşa’yı iç sahada mağlup etmeyi başardı. Samsun ekibi, tek dış saha galibiyetine ise Adana Demir deplasmanında ulaştı.

FEGHOULİ VE RYAN MENDES GÖREV ALAMAYACAK Zorlu müsabaka öncesi Fatih Karagümrük, maça 2 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-siyahlıların Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca gördüğü 4 sarı kartla da cezalı durumda bulunuyor. Tecrübeli orta saha, Afrika dönüşü ilk Süper Lig müsabakasında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Karagümrük’te Afrika Uluslar Kupası’na giden bir diğer isim ise Ryan Mendes oldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Yeşil Burun Adaları’nın kadrosunda yer alıyor.

EMRE KARGIN DÜDÜK ÇALACAK Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabakada hakem Emre Kargın düdük çalacak. Kargın’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.