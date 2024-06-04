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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu

        Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:12
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        Ligde en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

        Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

        Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

        EN FAZLA SÜRE ALAN 10 İSİM

        Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:

        Oyuncu Takım Maç Süre (Dakika)
        1- Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 37 3328
        2- Haris Hajradinovic Kasımpaşa 38 3310
        3- Fernando Muslera Galatasaray 37 3299
        4- Guilherme Haubert Sitya Konyaspor 37 3267
        5- Aytaç Kara Kasımpaşa 37 3247
        6- Okan Kocuk Samsunspor 36 3240
        7- Soner Dikmen Konyaspor 37 3214
        8- Uğur Çiftçi Sivasspor 36 3207
        9- Nihad Mujakic MKE Ankaragücü 36 3203
        10- Dusan Tadic Fenerbahçe 38 3157
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