Süper Lig'de Stanojevic rüzgarı! Konyaspor maç fazlasıyla zirvede...

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'un başına geçen Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic, yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezonu 51 puanla 8. sırada tamamlayan Konyaspor, bu sezon çıktığı 4 maçta 8 puan toplamayı başardı.

LİGDEKİ EN BAŞARILI YABANCI HOCA

Nenad Bjelica ve Patrick Kluivert ile birlikte Süper Lig'deki 3 yabancı teknik adamdan biri olan Stanojevic, takımı ile gösterdiği performans ile taraftarı memnun etti. Sırp çalıştırıcı diğer yabancı teknik direktörlerin istatistik olarak önünde yer alıyor.