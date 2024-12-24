Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Başakşehir - Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.