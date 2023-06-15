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Süper Lig'de yerli futbolcuların sahada kalma oranı yüzde 29,1'de kaldı!

Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncular 2022-2023 sezonunda yüzde 60,9 oranında sahada kalırken, yerli futbolcularda ise bu oran yüzde 29,1'de kaldı.

Süper Lig'de yerli futbolcuların sahada kalma oranı yüzde 29,1'de kaldı!
AA

Spor Toto Süper Lig'de takımların yabancı oyuncu tercihi 2022-23 sezonunda da devam etti.

Ligdeki 19 takımda, Türkiye'de yetişmiş yerli futbolcular 179 bin 920 dakika (yüzde 29,1) forma şansı bulurken, yabancı futbolcular 375 bin 512 dakika (yüzde 60,9) sahada kaldı.

Gurbetçi olarak nitelenen yurt dışında yetişmiş Türk asıllı futbolcular ise bu sezon 61 bin 994 dakika (yüzde 10) mücadele etti.

Süper Lig'de bir önceki sezon yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 59,6 şeklinde kayıtlara geçmişti.

Yabancılara en fazla süre veren ekip Galatasaray

Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, yabancı futbolcuların en fazla süre aldığı kulüp olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızlı ekipte yabancı oyuncular 23 bin 773 dakika ter döktü. Bu zaman dilimi, toplam sürenin yüzde 70,9'unu oluşturdu.

Cim-Bom’da yerli futbolcular 8 bin 907 dakika, gurbetçilerse 862 dakika forma şansı bulabildi.

Tüm kulüplerde yabancılar daha fazla görev yaptı

Ligdeki 19 kulübün hepsinde yabancı futbolcular, yerlilerden daha fazla süre aldı.

Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa, 23 bin 206 dakikayla yabancılara en fazla süre veren ekip konumunda.

Klasmanda 23 bin 167 dakikayla Fatih Karagümrük üçüncü sırada yer alırken, 22 bin 54 dakikayla Trabzonspor beşinci, 21 bin 444 dakikayla Beşiktaş yedinci, 19 bin 856 dakikayla Fenerbahçe onuncu sırada bulunuyor.

Yerliler en fazla Ümraniyespor'da görev yaptı

Süper Lig’de yerli futbolculara en fazla şans tanıyan kulüp Ümraniyespor oldu.

İstanbul ekibinde yerli futbolcular 13 bin 643 dakika sahada kaldı.

Sezon bittiğinde küme düşmekten kurtulamayan Ümraniyespor'da yabancı futbolcular 18 bin 383 dakika süre aldı.

Sayı olarak en fazla yabancı oynatan kulüp Başakşehir

Başakşehir, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım olarak ön plana çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte sezon boyunca 22 yabancı futbolcu forma giydi.

Bu kulvarda 20 yabancı futbolcuyla Konyaspor ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'da ise 19'ar yabancı oyuncu mücadele etti.

SÜPER LİG 2022/23 SEZONU

YABANCI FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ

60,9

YERLİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ

29,1

GURBETÇİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ

10

KULÜP

YABANCI SAYISI

YABANCI SÜRESİ (dk)

YERLİ SÜRESİ (dk)

GURBETÇİ SÜRESİ (dk)

GALATASARAY

18

23773

8907

862

KASIMPAŞA

17

23206

7856

3497

KARAGÜMRÜK

19

23167

4019

6383

KAYSERİSPOR

15

22167

6753

4581

TRABZONSPOR

18

22054

10282

2156

KONYASPOR

20

21986

11537

-

BEŞİKTAŞ

19

21444

9568

2566

ANKARAGÜCÜ

19

21181

12795

595

A.DEMİRSPOR

19

20514

7967

4938

FENERBAHÇE

18

19856

9115

4418

GİRESUNSPOR

11

19838

9113

4521

ALANYASPOR

16

19406

9630

4529

SİVASSPOR

16

19294

11779

3521

BAŞAKŞEHİR

22

18875

8472

6155

ÜMRANİYESPOR

15

18383

13643

1609

ANTALYASPOR

17

18002

12628

3871

İSTANBULSPOR

18

16457

12770

4300

G.ANTEPSPOR

14

14258

5489

2001

HATAYSPOR

15

11651

7597

1491

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