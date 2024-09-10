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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Süper Lig'den 1. Lig'e kiralık gitti - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 1. Lig'e kiralık gitti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in bonservisinin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 01:36 Güncelleme: 10.09.2024 - 01:36
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        Süper Lig'den 1. Lig'e kiralık gitti!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ya kiraladı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

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