Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 Süper Lig ekibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 24.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 20.09.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 21.09.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 9. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.