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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ye sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ye sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:16
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        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'de!
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        Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues'in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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