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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 15 kulüp, PFDK'ye sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 15 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü PFDK'ye sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:07 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:07
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        Süper Lig'den 15 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, ligin 38'inci ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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