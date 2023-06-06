AA

HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'den düşecek ikinci takım son haftada netleşecek.

38 puanla 15'inci sırada olan İstanbulspor veya 37 puanlı Bitexen Giresunspor lige veda edecek.

Son haftaya avantajlı giren İstanbulspor, evinde HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Bitexen Giresunspor ise evinde Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u yenmesi halinde Bitexen Giresunspor'un alacağı sonucu beklemeden ligde kalacak.

Fatih Tekke'nin ekibi, berabere kalması halinde ise Bitexen Giresunspor'un puan kaybını bekleyecek.

Sarı siyahlılar, HangiKredi Ümraniyespor'a kaybetmesi durumunda ise Bitexen Giresunspor'un yenilmesi halinde lige tutunacak.

İstanbulspor kaybeder, Bitexen Giresunspor berabere kalırsa puanlar eşitlenecek.

İki takım sezonu aynı puanda tamamlarsa ikili averaj eşit olduğundan genel averaja bakılacak.

Son maçlar öncesinde İstanbulspor ve Bitexen Giresunspor eksi 20 averaja sahip.

Puan eşitliğinin olması için İstanbulspor'un mağlubiyeti, Bitexenspor'un beraberliği gerekiyor.

Bu gerçekleşirse Karadeniz ekibi eksi 20 averajda kalacak, İstanbul ekibi ise yenilgi nedeniyle en az eksi 21 averaja düşecek.

Bu durumda küme kalan ekip Bitexen Giresunspor olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak İstanbulspor - Hangi Kredi Ümraniyespor maçını Cihan Aydın yönetecek.

Çotanak Stadı'ndaki Bitexen Giresunspor - Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında ise Kadir Sağlam düdük çalacak.