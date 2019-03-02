Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalan Kayserispor, Hikmet Karaman yönetimindeki çıkışıyla lige damga vuruyor! 14. haftadaki Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında göreve gelen Karaman, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi!

İlk olarak zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Karaman ve öğrencileri, sonrasında Akhisarspor'u evinde 1-0 mağlup etti.

Devamındaki BB Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesiyle ise çıkışa geçti!

Sarı-kırmızılılar maçı 9 kişi tamamlayan Fenerbahçe'yi Kravets'in golüyle 1-0 mağlup ederken sonrasında evinde Göztepe'yi de 2-1 mağlup etti. Karaman ve öğrencileri geçen hafta Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup edip 3 puana ulaşırken bu hafta da Beşiktaş'la evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.

13 ATTI, 5 YEDİ!

Kayserispor, Karaman yönetimindeki 10 maçta sadece 6 gol yedi! Kalesinde sadece BB Erzurumspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Beşiktaş'a gol izni veren sarı-kırmızılılar söz konusu bu mücadelelerde 13 gol attı. Kayserispor taraftarları geçen günlerde Hikmet Karaman'ı, "Baba" filmi posteriyle özdeşleştirmişti.