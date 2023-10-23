Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de yeni sezon bütün heyecanıyla devam ederken ilk 9 haftada yaşanan teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geçen sezon aynı zaman diliminde 4 teknik adam ayrılığı yaşanırken bu yıl 10 kulüp başarısızlığın faturasını teknik direktörlere keserken; bazı ayrılıklar da anlaşmazlıklardan doğdu. Geçtiğimiz sezon aynı dönemde ligde Kasımpaşa, Hatayspor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nde ayrılık yaşanırken bu yılki 9 haftada 10 teknik adam değişikliğine gidildi.

GEÇEN SEZON DEĞİŞENLER Geçen sezona Sami Uğurlu teknik direktörlüğünde başlayan Kasımpaşa ise ilk 2 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Uğurlu´yu göndermiş ve takımı Şenol Can´a emanet etmişti. REKLAM Sezona Mustafa Dalcı önderliğinde giren MKE Ankaragücü ise ilk 3 haftada alınan 1 puanın ardından Dalcı ile yollarını ayırıp yerine teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan´a teslim etmişti. Yine aynı sezona Serkan Özbalta yönetiminde giren Hatayspor, alınan başarısız sonuçlarından ardından Özbalta ile yollarını ayırmış ve takımın başına Volkan Demirel´i getirmişti. İstanbulspor ise sezona Osman Zeki Korkmaz ile başlamış ancak daha sonra değişikliğe giderek teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirilmişti. TECRÜBELİ İSİMLER DE TUTUNAMADI Süper Lig´de 2023-2024 sezonunun ilk 9 haftası geride kalmaya hazırlanırken ligin tecrübeli isimleri de ayrılıklardan nasibini aldı.

Başakşehir FK´da Emre Belözoğlu 3´üncü; Gaziantep FK´da Erdal Güneş, Kayserispor´da Çağdaş Atan ve İstanbulspor´da Fatih Tekke 4´üncü; Samsunspor´da Hüseyin Eroğlu 5´inci; Beşiktaş´ta Şenol Güneş ve MKE Ankaragücü´nde Tolunay Kafkas 7´nci; Trabzonspor´da Nenad Bjelica ile Pendikspor´da Osman Özköylü 8´inci; Konyaspor´da ise Aleksandar Stanojevic 9´uncu haftanın sonunda görevinden ayrıldı.

İSTANBULSPOR İLE ANKARAGÜCÜ YİNE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ Geçen sezonun ilk 9 haftalık diliminde teknik adam değişikliğine giden MKE Ankaragücü ile İstanbulspor bu sezon da teknik kadroyu yeniledi. Bu sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 2 puanda kalınca deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Tekke yerine geçici süreyle Olcay Demir takımı çalıştırırken milli takım arasında teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın, MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyet ile görevine 3 puanla başladı ve İstanbul ekibine ligdeki 3 puanını kazandırdı.

Sezona Tolunay Kafkas yönetiminde başlayan MKE Ankaragücü ise alınan istikrarsız sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Ankara temsilcisi, Başakşehir FK´dan ayrılan Emre Belözoğlu´na takımı emanet etti.