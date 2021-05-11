Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

AA

İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen GZT Giresunspor takımını, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı.

Üzeri açık otobüs eşliğinde futbolcular ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde tur attı. Vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden meşaleler yakıp, alkış tutarak sevince ortak oldu.

Giresun kent merkezinde de taraftarlar, futbolculara ve başkan Karaahmet'e meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. GZT Giresunspor'un Aksu Mahallesi'ndeki tesislerine ulaşan futbolcular burada sevinç gösterisinde bulundu.