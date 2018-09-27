Öne Çıkanlar
Süper Lig
Futbol
Haberler > Futbol

Süper Lig hasreti bitti galibiyet hasreti başladı

Sezona 17 yıl aradan sonra Süper Lig heyecanıyla başlayan Erzurumlular, ligde ilk 6 haftalık periyotta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan bekledikleri galibiyeti göremedi. Büyük umutlarla sezon başında transfer edilen golcü futbolcular Ridge Munsy ve Lennart Thy, çıktıkları 6 maçta meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı

27 Eylül 2018 Perşembe, 13:37 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremedi.

Erzurum'da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübünün Türkiye Birinci Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle başladı. 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların Süper Lig heyecanı, takımın 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2010'da kurularak amatör ligde başlayan mücadelesinde, 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı şehirde büyük coşku oluşturdu.

Sezona, 17 yıl aradan sonra Süper Lig heyecanıyla başlayan Erzurumlular, takımlarından bekledikleri galibiyeti göremediği için büyük üzüntü yaşıyor.

> İlk puan 3. haftada geldi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2, ikinci haftasında da sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ligin ilk iki haftasını puansız geçiren mavi-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

Ligin 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, 5. haftada ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yine galibiyet sevinci yaşayamadı.

Erzurum ekibi, 6. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

> Golcülerden ses çıkmadı

Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcular Ridge Munsy ve Lennart Thy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. Forvet oyuncuları Munsy ve Thy'in kötü performansları hem takımda hem de taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Mavi-beyazlı ekibin 6 maçta attığı 5 golden 2'sini orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, birini ise mevkidaşı İbrahim Akdağ kaydetti.

Takımın iki golü ise savunma oyuncuları Leo Schwechlen ile Lokman Gör'den geldi.

> Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Hem sahasında hem de deplasmanda iyi sonuçlar alamayan mavi-beyazlı ekibin yönetim kurulu, takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile kritik Galatasaray maçı öncesi yolları ayırdı ve teknik adam arayışına girdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.