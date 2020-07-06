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Süper Lig'in 31. haftasındaki 7 maçın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Yaşar Kemal Uğurlu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Haftanın yarın oynanacak 2 maçını yönetecek hakemler daha önce açıklanmıştı.

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