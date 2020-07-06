Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Haftanın yarın oynanacak 2 maçını yönetecek hakemler daha önce açıklanmıştı.
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