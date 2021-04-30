Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
1 Mayıs Cumartesi
20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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