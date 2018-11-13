Ligin 12 haftalık periyodunda 463 sarı, 34 kırmızı kart çıktı. 18 takımdan Bursaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, maçlarını kırmızı kart görmeden tamamladı.

Bu dört takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Kasımpaşa, gösterdiği başarılı performansın yanı sıra centilmenlikte de öne çıktı.

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 22 puanla üçüncü sırada bulunan Kasımpaşa, 12 haftayı 18 sarı kartla bitirdi.

Ligin en çok gol (26) atan takımı konumundaki Kasımpaşa'yı centilmenlikte 21 sarı kartla Trabzonspor izledi.

Lider Medipol Başakşehir 26, Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor da 29 sarı kartla ligin centilmen ekipleri arasında yer aldı.

EN ÇOK KIRMIZI GÖREN İSE RİZESPOR

Ligde 12 haftalık periyodun en "hırçın" takımı ise 6 kırmızı kartla Çaykur Rizespor oldu.

Son sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gördü.

Kayserispor da gördüğü 4 kırmızı kartla ligin "hırçın" ekipleri arasında yer aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Kayserispor'da Şamil Çinaz, Rajko Rotman, Kana Bıyık ve Tiago Lopes takımını eksik bıraktı.

DERBİ OLAYLI GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından olaylar çıktı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, maçın sonunda Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart çıkardı.

Ligin ilk haftasında oynanan Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3 kırmızı kart çıkmıştı.

Bu sezon şu ana kadar en fazla sarı kart ise 8. haftadaki Atiker Konyaspor- Beşiktaş maçında gösterildi. 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

Öte yandan, ligin en fazla sarı kart gören takımı olarak Antalyaspor (36) dikkati çekti.

ÜÇ BÜYÜKLERİN KART RAPORU

Lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, 12 haftalık bölümü 24 sarı ve 2 kırmızı kartla geçti.

Bu bölümü Beşiktaş, 32 sarı, 3 kırmızı, Fenerbahçe de 27 sarı, 3 kırmızı kartla tamamladı.

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart Kasımpaşa 18 - Trabzonspor 21 - Medipol Başakşehir 26 - Bursaspor 29 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 23 1 Evkur Yeni Malatyaspor 28 1 Akhisarspor 30 1 Demir Grup Sivasspor 24 2 Galatasaray 24 2 Göztepe 25 2 MKE Ankaragücü 29 2 Atiker Konyaspor 30 2 Antalyaspor 36 2 Aytemiz Alanyaspor 22 3 Fenerbahçe 27 3 Beşiktaş 32 3 Kayserispor 21 4 Çaykur Rizespor 18 6

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ