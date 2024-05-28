Süper Lig'in en centilmeni Trabzonspor oldu

Süper Lig’de 2023-24 sezonunu 64 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, 53 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu. Bordo-mavili takımda en çok kart gören futbolcular Eren Elmalı (9) ile Batista Mendy (8) olurken direkt kırmızı kart gören tek isim yine Mendy oldu.

Trabzonsporlu futbolcuların sarı ve kırmızı kart dağılımı şu şekilde:

EN GOLCÜ ONUACHU, ASİST KRALI VİSÇA

Süper Lig’in geride kalan 38 haftalık periyodunda Trabzonspor’un en gülcü isimleri ile asist kralları da netleşti. Bordo-mavili takıma kiralık olarak transfer olan Paul Onuachu 15 golle takımın en golcü oyuncusu olurken Onuachu’yu 10 golle Trezeguet, 9 golle Enis Destan, 7 golle Bardhi ve 5 golle Visça takip etti.

Bordo-mavili takımda 12 asistle Edin Visça en çok asist yapan isim oldu. Visça’yı 6’şar asistle Trezeguet ile devre arası takımdan ayrılan Abdülkadir Ömür takip ederken, Meunier 5, Onuachu 4 asist katkısı verdi.