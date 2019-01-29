Spor Toto Süper Lig'de, transfer tahtası FIFA tarafından kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulanan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından, yeniden yapılanma sürecine girdiği dönemde 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımına sahip oldu. Trabzonspor'u, 24,5 yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan Medipol Başakşehir ise Spor Toto Süper Lig'in en yaşlı takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden diğer 15 takımın yaş ortalaması ise şöyle oluştu. Kasımpaşa 25.8, Evkur Yeni Malatyaspor 26.1, Galatasaray 26.4, Çaykur Rizespor ve Göztepe 26.7, Kayserispor 26.8, Beşiktaş 27.4, Antalyaspor 27.6, Atiker Konyaspor 27.8, Fenerbahçe 27.9, MKE Ankaragücü 28, BB Erzurumspor 28.3, Demir Grup Sivasspor 28.5, Aytemiz Alanyaspor 28.9, Akhisarspor 29.1