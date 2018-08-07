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Darryl Bevon Roberts
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Süper Lig'in en gollü 13 maçı

Bu sezon 61 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı

07 Ağustos 2018 Salı, 12:54:04 | Güncelleme:

Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlisporlu Roberts, aynı zamanda lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetmiş oldu.

Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006'da Sivas'ta yapılan ve Kayserispor'un 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.

İLK 30 SANİYEDE ATILAN DİĞER GOLLER 

Türkiye'nin en üst kademe liginde bu iki golün yanı sıra ilk 30 saniye içinde atılan diğer goller şöyle:

17. saniye: 2007-2008 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maçında Trabzonsporlu Umut Bulut.

18. saniye: 2001-2002 sezonunda Galatasaray-Göztepe maçında Galatasaraylı Vedat İnceefe.

20. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın. 2009-2010 sezonunda Kasımpaşa-Kayserispor maçında Kasımpaşalı Yekta Kurtuluş. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa-Osmanlıspor maçında Kasımpaşalı Andre Castro De Pereira.

21. saniye: 1995-1996 sezonunda Beşiktaş- Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli Elvir Bolic.

22. saniye: 2005-2006 sezonunda Denizlispor-Beşiktaş maçında Denizlisporlu Alessandro Andrade de Oliveira. 2008-2009 sezonunda Denizlispor-Gençlerbirliği maçında Gençlerbirliği'nden James Troisi. 2008-2009 sezonunda Kocaelispor-Gaziantepspor maçında Kocaelispor'dan Ahmet Dursun. 2010-2011 sezonunda Manisaspor-Kardemir Karabükspor maçında Manisasporlu Jashua Simpson.

24. saniye: 1998-1999 sezonunda Kocaelispor-Adanaspor maçında Adanasporlu Ali Asım Balkaya. 2007-2008 sezonunda Konyaspor-Manisaspor maçında Manisasporlu Filip Holosko.

25. saniye: 2006-2007 sezonunda Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Gençlerbirliği'nden Okan Öztürk.

26. saniye: 2009-2010 sezonunda Sivasspor-MKE Ankaragücü maçında Sivassporlu Yannick Kamanan. 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa-Konyaspor maçında Konyasporlu Hasan Kabze.

27. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın.

28. saniye: 2011-2012 sezonunda Samsunspor-Kayserispor maçında Kayserisporlu James Troisi.

30. saniye: 2002-2003 sezonunda Gaziantepspor-Elazığspor maçında Gaziantepsporlu Erdal Güneş. 2007-2008 sezonunda Ankaraspor-Kayserispor maçında Kayserisporlu Gökhan Ünal. 2017-2018 sezonunda Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Galatasaraylı Younes Belhanda.

SÜPER LİG'İN EN GOLLÜ 13 MAÇI

Bu sezon 61 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, lig tarihinin şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

- 13 ÖZEL MAÇ 

Ligde geride kalan 60 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 12 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

- "DÖRT BÜYÜKLERİN"İN KATKISI 

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı da büyük oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da birer maçlarında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

- LİGİN EN FAZLA GOL ATILAN MAÇLARI 

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 60 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1991-92 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8 - 4
1983-84 Galatasaray-Adana Demirspor 9 - 2
1986-87 Malatyaspor-Rizespor 7 - 4
1997-98 Kayserispor-Trabzonspor 5 - 6
1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1
1986-87 Eskişehirspor-Antalyaspor 7 - 3
1988-89 Galatasaray-Adana Demirspor 7 - 3
1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0
1994-95 Samsunspor-Petrolofisi 8 - 2
1994-95 Altay-Beşiktaş 2 - 8
1994-95 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3 - 7
2002-03 Beşiktaş-Göztepe 7 - 3
2004-05 Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor 6 - 4


- EN GOLLÜ BERABERLİKLER 

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1967-68 Beşiktaş-Galatasaray 4 - 4
1982-83 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 4
1995-96 Samsunspor-İstanbulspor 4 - 4
2000-01 Adanaspor-Kocaelispor 4 - 4
2001-02 Gençlerbirliği-Diyarbakırspor 4 - 4
2001-02 Kocaelispor-MKE Ankaragücü 4 - 4
2006-07 Antalyaspor-Beşiktaş 4 - 4
  Kayserispor-Antalyaspor 4 - 4
2014-15 Trabzonspor-Gaziantepspor

4 - 4
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