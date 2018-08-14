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Müsabakanın uzatma bölümünde iki Fenerbahçeli futbolcunun ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak istediği sırada Volkan'ın elinden kaçırdığı top Skrtel'in koluna temas edip dışarı çıktı. Bursaspor korner kullanmadan önce VAR tarafından uyarılan hakem Halil Umut Meler saha kenarında pozisyonu izleyip topun kola çarptığı yönünde değerlendirme yaptı ve korner atışıyla oyun devam etti. Bursaspor, VAR uygulamasıyla alınan kararlara tepki gösterdi.