Süper Lig'in 'Süper'leri ödüllerini aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beinsports tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun en iyilerinin ödüllendirildiği "Futbolun Süperleri" ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Futbol Fenereasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve eski futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyilerine ödüllerinin verildiği gecede; Yılın Süper Kalecisi Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera oldu. Yılın Süper Defans Oyuncusu ödülü Beşiktaş'ın dünyaca ünlü savunmacısı Pepe'ye, Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu ise deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'na gitti. Yılın Süper Forvet Oyuncusu, geçen sezon attığı 29 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Bafétimbi Gomis oldu.

Yılın Süper Teknik Direktörü ise geçen sezon 17. haftada Galatasaray'ın başına geçen ve takımı şampiyonluğa götüren Fatih Terim oldu.

Yılın Süper Futbolcusu Bafetimbi Gomis olurken, Yılın Süper Fair-Play hareketi Sivassporlu Muhammet Demir'in topa elle müdahale ettiğini işaret etmesi oldu.

Yılın Süper Golü Ödülü, Fenerbahçe'ye attığı golle Ricardo Quaresma'nın oldu.

Yılın Süper 11'i ise şu şekilde: Fernando Muslera, Adriano, Martin Skrtel, Pepe, Mariano, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Garry Rodrigues, Anderson Talisca, Burak Yılmaz, Bafetimbi Gomis

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