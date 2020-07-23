Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın 7 büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi. Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon euroya ulaşıyor.

LA LIGA REAL VE BARÇA YAŞIYOR

Premier Lig'in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon euro. 171 milyon euroluk ana sponsorluk gelirlerinden Real Madrid 70 milyon euro, Barcelona 55 milyon euro alıyor.

SÜPER LİG'İN TOPLAMI BİR ETIHAD KADAR

Süper Ligi'nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa’ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon euroyken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon euro. Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon euroluk toplam forma geliri, Manchester City'nin Etihad’dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon euro kadar.

Avrupa'nın en büyük 7 liginin forma sponsorluk gelirleri şöyle:

Ana Forma Sponsorluk Geliri (€) Diğer Forma Sponsorluk Geliri (€)

Premier Lig (İngiltere): 398 milyon 435 milyon

La Liga (İspanya): 171 milyon 265 milyon

Bundesliga (Almanya): 166 milyon 123 milyon

Serie A (İtalya): 132 milyon 116 milyon

Ligue 1 (Fransa): 82 milyon 66 milyon

Süper Lig (Türkiye): 24 milyon 28 milyon

Eredivisie (Hollanda): 21 milyon 20 milyon

Forma sponsorluğundan en çok kazanan 10 kulüp şu şekilde:

Ana Forma Sponsorluk Geliri (€) Diğer Forma Sponsorluk Geliri (€)

Real Madrid: 70 milyon 120 milyon

Barcelona: 55 milyon 105 milyon

Manchester United: 71.3 milyon 85.4 milyon

Manchester City 51.3 milyon 74.1 milyon

Arsenal: 45.6 milyon 68.4 milyon

Chelsea: 45.6 milyon 68.4 milyon

Liverpool: 45.6 milyon 51.3 milyon

Bayern Münih: 35 milyon 60 milyon

Juventus: 42 milyon 51 milyon

Tottenham: 45.6 milyon 34.2 milyon