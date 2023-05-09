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Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

Hakkında birçok suçlama bulunan daha sonra tüm suçlamaları düşen Greenwood, beraat etmesine rağmen Manchester United kadrosuna giremiyor. Sezon devam ederken birçok kulüp genç futbolcu için harekete geçti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Juventus, Milan ve Roma oyuncuya yeni bir başlangıç fırsatı sunmaya hazırlanırken Süper Lig kulüplerinin de oyuncuyla bağlantı halinde olduğu aktarıldı

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  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    Hakkındaki suçlamalardan sonra Kırmızı Şeytanlar'da kadro dışı kalan, suçlamalar düştükten sonra kadroya giremeyen Greenwood'un talipleri çoğalıyor.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    The Sun'ın yaptığı habere göre, İtalya devleri genç oyuncuya talip oldu. Genç oyuncunun Türkiye'den de talipleri olduğu belirtildi.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    İtalyan ekiplerinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve Kırmızı Şeytanlardan ayrılma kararına varırsa harekete geçeceği aktarıldı.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    Genç yıldızın talibi olan kulüpler oyuncuya yeni bir başlangıç fırsatı sunmak istiyor. Manchester United ise oyuncu hakkında henüz bir karara varamadı. 
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    FENERBAHÇE TALİP OLMUŞTU

    Daha önce İngiliz basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin oyuncuya kış transfer döneminde talip olduğu fakat yapılan teklifin Manchester United tarafından reddedildiği belirtilmişti.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    Greenwood, en son 22 Ocak 2022 tarihinde Manchester United formasını giymişti. Çıkan haberlerde Greenwood'un, tekrar futbol oynamaya kararlı ama bir daha asla United formasını giymeyi düşünmediği aktarılmıştı. Genç oyuncu şu anda takımdan ayrı bir şekilde antremanlarını sürdürüyor.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    21 yaşındaki forvetin, Kırmızı Şeytanlarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca genç yıldız, bu zamana kadar çıktığı 176 maçta 79 kez ağları havalandırırken 24 kez de gol pası vermiştir.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

    Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla geçen yıl 30 Ocak'ta tutuklanmış ve kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!
  • Süper Lig kulüpleri Greenwood için devlerle yarışacak!

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