21 yaşındaki forvetin, Kırmızı Şeytanlarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca genç yıldız, bu zamana kadar çıktığı 176 maçta 79 kez ağları havalandırırken 24 kez de gol pası vermiştir.