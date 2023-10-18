Süper Lig kulüplerinden Gazze çağrısı

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Pendikspor

"Gazze'de savaş suçu işlenerek iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırının sonucunda yüzlerce sivil insanın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyoruz. Din, dil, ırk ya da haklı-haksız fark etmeksizin bebeklerin, çocukların, masum sivillerin olduğu hastanelerin bombalanması kabul edilemez. Yaşatılanlar için hiçbir haklı gerekçe sunulamaz. Savaşın en kısa zamanda sona ermesini, bölgede ve tüm dünyada barış ve huzurun olmasını temenni ediyoruz. Dileriz daha fazla masumun canı yanmadan bu vahşet son bulur. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."