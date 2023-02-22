Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 22. hafta itibariyle bir süre ara verildi. Kıyasıya bir yarışın verildiği ligde maçların yeniden ne zaman başlayacağı, devre arası transfer döneminin ne zaman biteceği ve son duruma ilişkin tüm ayrıntıları derledik!