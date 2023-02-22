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Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Bu hafta Süper Lig'de maç var mı?

Milletimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna ara verilmişti. Futbolseverlerin merakla beklediği ligin ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beklenen açıklamayı yaptı. İşte, Süper Lig'in yeniden başlangıç tarihi ile ayrıntılar...

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  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig haftanın maç programı

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 22. hafta itibariyle bir süre ara verildi. Kıyasıya bir yarışın verildiği ligde maçların yeniden ne zaman başlayacağı, devre arası transfer döneminin ne zaman biteceği ve son duruma ilişkin tüm ayrıntıları derledik!
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    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig, bu hafta erteleme maçlarıyla başlayacak. İşte, haftanın programı...
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    25 Şubat 2023 Cumartesi 19.00

    Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor

    Fenerbahçe A.Ş. – Arabam.com. Konyaspor

    26 Şubat 2023 Pazar

    16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor
  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig haftanın maç programı

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  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig haftanın maç programı

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  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig haftanın maç programı
  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig haftanın maç programı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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