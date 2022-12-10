Süper Lig'e 14.hafta itibarıyla 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından 15.hafta maçları ile devam edecek Süper Lig'in ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor? 15. hafta lig fikstürü belli oldu mu?" İşte detaylar...