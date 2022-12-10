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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

2022 Dünya Kupası heyacanı sürüyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, Süper Lig'in ne zaman başlayacağı sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı 15.hafta maçları ile devam edecek. İşte TFF ile liglerin başlayacağı tarih ve 15. hafta lig fikstürü...

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  • Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

    Süper Lig'e 14.hafta itibarıyla 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından 15.hafta maçları ile devam edecek Süper Lig'in ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor? 15. hafta lig fikstürü belli oldu mu?" İşte detaylar...
  • Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak ancak haftanın maçlarının hangi günlerde oynanacağı henüz açıklanmadı.
  • Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

    TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Kasım'da, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım'da, 14. hafta karşılaşmaları ise 27 Kasım'da oynanacak.
  • Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

    SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇLARI

     

    23 Aralık 2022 Cuma

    20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü

    20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

     

    24 Aralık 2022 Cumartesi

    13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor

    16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

    19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

     

    25 Aralık 2022 Pazar

    13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük

    16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor

    16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

    19.00 Galatasaray - İstanbulspor
  • Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları

    SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

    TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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