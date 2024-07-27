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        TFF 2024-2025 lig fikstürü! Süper Lig ne zaman başlıyor?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Süper Lig sezonunda 1. ve 2. hafta maç programını açıkladı. Lig fikstürünün netlik kazanmasının ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte TFF 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih ve lig fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:55
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        1

        Süper Lig'de ilk düdüğün çalacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu lig fiktürünün çekilmesinin ardından ilk hafta maç programını futbolseverlerin erişimine sundu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte 2024-2025 Süper Lig sezonun başlayacağı tarih...

        2

        SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        3

        SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        4

        TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

        5

        Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

        1. hafta

        9 Ağustos Cuma

        21.00 Galatasaray - Hatayspor

        10 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

        21.45 Antalyaspor - Göztepe

        21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

        11 Ağustos Pazar

        19.15 Sivasspor - Trabzonspor

        21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

        21.45 Samsunspor - Beşiktaş

        12 Ağustos Pazartesi

        21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

        21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

        2. hafta

        16 Ağustos Cuma

        21.00 Konyaspor - Galatasaray

        17 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kayserispor - Sivasspor

        21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

        21.45 Göztepe - Fenerbahçe

        18 Ağustos Pazar

        19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

        21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

        21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

        19 Ağustos Pazartesi

        21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

        21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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