Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 14. hafta itibariyle bir süre ara verildi. Çetin bir yarışın verildiği ligde 15. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, devre arasının ne zaman başlayacağı ve ara transfer dönemine ilişkin tüm ayrıntıları derledik!