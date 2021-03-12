Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 19 3 5 59 27 32 60 2.GALATASARAY A.Ş. 28 18 4 6 55 23 32 58 3.FENERBAHÇE A.Ş. 28 18 4 6 52 28 24 58 4.TRABZONSPOR A.Ş. 28 15 6 7 35 29 6 51 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 28 13 7 8 44 28 16 46 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 13 7 8 48 35 13 46 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 28 11 10 7 40 32 8 43 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 28 11 8 9 43 37 6 41 9.GÖZTEPE A.Ş. 28 10 9 9 40 33 7 39 10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 28 7 15 6 26 31 -5 36 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 7 13 7 31 32 -1 34 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 27 8 8 11 33 34 -1 32 13.YENİ MALATYASPOR 28 7 10 11 35 39 -4 31 14.HES KABLO KAYSERİSPOR 27 8 7 12 22 32 -10 31 15.KASIMPAŞA A.Ş. 28 8 6 14 31 44 -13 30 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 28 7 8 13 30 45 -15 29 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 6 10 11 31 44 -13 28 18.MKE ANKARAGÜCÜ 27 7 5 15 31 45 -14 26 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 6 8 14 27 46 -19 26 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 27 6 6 15 26 48 -22 24 21.GENÇLERBİRLİĞİ 27 5 6 16 22 49 -27 21

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.03.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. 13.03.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 13.03.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR 13.03.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 13.03.2021 19:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. 14.03.2021 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş. 14.03.2021 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. 14.03.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR 14.03.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ 15.03.2021 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

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YENİ MALATYASPOR