Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de şampiyonluk son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. En avantajlı takım Beşiktaş olarak öne çıkıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 41. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|39
|25
|6
|8
|87
|43
|44
|81
|2.GALATASARAY A.Ş.
|39
|25
|6
|8
|77
|35
|42
|81
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|39
|24
|7
|8
|70
|40
|30
|79
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|39
|18
|14
|7
|48
|36
|12
|68
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|39
|15
|17
|7
|52
|42
|10
|62
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|39
|17
|10
|12
|62
|52
|10
|61
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|39
|16
|9
|14
|57
|45
|12
|57
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|39
|15
|12
|12
|59
|51
|8
|57
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|39
|14
|13
|12
|58
|51
|7
|55
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|39
|13
|12
|14
|58
|57
|1
|51
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|39
|12
|13
|14
|49
|48
|1
|49
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|39
|12
|12
|15
|53
|67
|-14
|48
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|39
|12
|10
|17
|46
|55
|-9
|46
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|39
|10
|15
|14
|48
|50
|-2
|45
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|39
|11
|12
|16
|41
|55
|-14
|45
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|39
|9
|16
|14
|41
|55
|-14
|43
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|39
|9
|14
|16
|34
|50
|-16
|41
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|39
|10
|8
|21
|46
|64
|-18
|38
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|39
|10
|8
|21
|43
|74
|-31
|38
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|39
|6
|10
|23
|37
|72
|-35
|28
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 41. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
Haftayı bay geçen takım
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
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