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Süper Lig puan durumu 12 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Süper Lig puan durumu 41. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de dün akşam şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlubiyet yaşarken, Galatasaray deplasmanda aldığı 3 puan ile şampiyonluk yarışında öne çıktı. Peki dünkü maç sonuçları neler? İşte, Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu...

Süper Lig puan durumu 12 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de şampiyonluk son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. En avantajlı takım Beşiktaş olarak öne çıkıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 41. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.39256887434481
2.GALATASARAY A.Ş.39256877354281
3.FENERBAHÇE A.Ş.39247870403079
4.TRABZONSPOR A.Ş.391814748361268
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR391517752421062
6.ATAKAŞ HATAYSPOR3917101262521061
7.AYTEMİZ ALANYASPOR391691457451257
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.391512125951857
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.391413125851755
10.GÖZTEPE A.Ş.391312145857151
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR391213144948149
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.391212155367-1448
13.KASIMPAŞA A.Ş.391210174655-946
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR391015144850-245
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK391112164155-1445
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR39916144155-1443
17.HES KABLO KAYSERİSPOR39914163450-1641
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR401010204468-2440
19.MKE ANKARAGÜCÜ39108214664-1838
20.GENÇLERBİRLİĞİ39108214374-3138
21.YUKATEL DENİZLİSPOR39610233772-3528

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 41. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.05.202117:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 1TRABZONSPOR A.Ş.

11.05.202120:30AYTEMİZ ALANYASPOR2 - 3BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

11.05.202120:30KASIMPAŞA A.Ş.3 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

11.05.202120:30FENERBAHÇE A.Ş.1 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR

11.05.202120:30MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK0 - 0HES KABLO KAYSERİSPOR

11.05.202120:30GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.4 - 5ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

11.05.202120:30HELENEX YENİ MALATYASPOR1 - 1ATAKAŞ HATAYSPOR

11.05.202120:30YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 4GALATASARAY A.Ş.

11.05.202120:30BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 2FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

11.05.202120:30GENÇLERBİRLİĞİ5 - 3GÖZTEPE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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